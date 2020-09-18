MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya güzelliğiyle salladı
Yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin sivri dilil jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı olay... Güzelliği ile dikkat çeken Sude Yalçınkaya, görenleri şaşırttı.
TV8 yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezon ile yine ilgi odağı olmayı başardı. Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya ise sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin biri oldu. Mehmet Şefi bu kez gündeme taşıyan ise güzelliği ile dikkat çeken kızı Sude oldu...
Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından şaşırtan bir sürpriz yaptı.
Mehmet Şef'i kızı Sude ile gören hayranları fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya güzelliği ile sosyal medyada olay oldu.
Sivri dilli üslubuyla yarışmacıların korktuğu isim olarak algılanan Mehmet Yalçınkaya’nın Sude adında bir kızı ve Utkan adında bir oğlu bulunuyor.