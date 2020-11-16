MasterChef Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya ile bombayı patlattı
TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'nin şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, Instagram hesabından kızı Sude Yalçınkaya ile müjde verdi.
MasterChef Tükiye'nin hem sevilen hem de çokça kızılan şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmasıyla dikkat çekiyor. İşinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Yalçınkaya, eşini sır gibi saklasa da çocukları da kendisi kadar ön planda.
Mehmet Yalçınkaya'nın özellikle kızı Sude Yalçınkaya ile yaptığı paylaşımlar ise gözlerden kaçmıyor. Sude Yalçınkaya'nın hem YouTube'da hem de sosyal medya hesabı Instagram'da aktifliği şef Yalçınkaya'nın hayranlarının da peşinde olmasına neden oluyor.
Sosyal medyanın dikkat çeken baba kızı son olarak bir proje için bir araya geldi. Henüz belli olmayan bir proje için kamera karşısına geçen baba kız, o anları da Instagram hesabından paylaştı.
Mehmet Yalçınkaya paylaşımına "Aşkımla şahane bir proje, güzel bir pazar günü çekimlerinden" notunu düştü.