MasterChef Mehmet Yalçınkaya kızı Sude Yalçınkaya ile bombayı patlattı

MasterChef Tükiye'nin hem sevilen hem de çokça kızılan şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanmasıyla dikkat çekiyor. İşinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Yalçınkaya, eşini sır gibi saklasa da çocukları da kendisi kadar ön planda.