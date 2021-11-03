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MasterChef Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı! Şeften olay paylaşım

MasterChef Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı! Şeften olay paylaşım

'TV8'de yayınlanan MasterChef programının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı' soruları sosyal medyayı salladı. Son bölümlerde dudağının şişliği ile dikkat çeken ünlü şef, sosyal medyadan o söylentilere yanıt verdi.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı! Şeften olay paylaşım

TV( MasterChef Türkiye yarışmasının sert tavrıyla bilinen ve yarışmacıların genellikle çekindiği jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın son görüntüsü sosyal medyadaki takipçilerini ve ekran başındaki sıkı MasterChef izleyicilerini oldukça şaşırttı. Mehmet Yalçınkaya'nın son bölümlerde dudağının şiş olduğu dikkat çekerken, bir takipçisi 'Mehmet Şef dudak dolgusu yaptırmış' diye paylaşım yaptı. Estetik yaptırdığı iddia edilen Yalçınkaya'dan yanıt gecikmedi.

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MasterChef Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı! Şeften olay paylaşım

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya programdaki çıkışları kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Mehmet Şef'in son bölümdeki görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.

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MasterChef Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı! Şeften olay paylaşım

"Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın lütfen!"

Bir sosyal medya hesabı dudak dolgusu iddiasında bulununca Mehmet Yalçınkaya açıklama geldi. MasterChef jüri üyesi Yalçınkaya açıklamasında "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın lütfen!" ifadelerini kullandı.

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MasterChef Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı! Şeften olay paylaşım

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz gğnlerde ismini kullanarak prim yapmaya çalışanlara da sitem etti.

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