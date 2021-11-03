MasterChef Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı! Şeften olay paylaşım

TV( MasterChef Türkiye yarışmasının sert tavrıyla bilinen ve yarışmacıların genellikle çekindiği jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın son görüntüsü sosyal medyadaki takipçilerini ve ekran başındaki sıkı MasterChef izleyicilerini oldukça şaşırttı. Mehmet Yalçınkaya'nın son bölümlerde dudağının şiş olduğu dikkat çekerken, bir takipçisi 'Mehmet Şef dudak dolgusu yaptırmış' diye paylaşım yaptı. Estetik yaptırdığı iddia edilen Yalçınkaya'dan yanıt gecikmedi.