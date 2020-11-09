Masterchef Mehmet Şef'i kızdıracak pozlar! Sude Yalçınkaya aşkını ilan etti samimi pozları olay
MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya’nın kızı sosyal medyanın gündemine oturdu.
TV 8’in fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye heyecanı tam gaz devam ediyor. Yarışmacıların yanı sıra jüri üyelerinin özel hayatı da yakından takip ediliyor. Özel hayatı yakın markaja alınan Mehmet Yalçınkaya’nın çocukları da merak uyandırıyor.
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Youtube’a yüklediği videoların ardından Instagram hesabından mavi tık alan Sude Yalçınkaya’nın son paylaşımı gündeme oturdu.
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Müzisyen sevgilisi Ömercan Deveci ile fotoğrafını paylaşan Sude Yalçınkaya adeta ilan-ı aşk etti.
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Yalçınkaya sevgilisiyle samimi pozlarını romantik bir notla yayınlandı.
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