MasterChef Mehmet Şef'i isyan ettiren 'patlıcan' krizi! 'İlk işim...'
TV8 MasterChef Türkiye 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde, üçlü düello elemeleri heyecanının yanında Mehmet Yalçınkaya'nın 'İslim kebabı' isyanı da geceye damgasını vurdu. Elemelerde Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıların yaptığı yemeklere ve patlıcanı pişirme stillerine isyan etti.
Şefler üçlü düelloda yarışmacılardan 'İslim Kebabı' yapmalarını istedi. Ancak Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıların pişirme tekniklerini görünce sinirlendi. Ünlü şef yarışmacıları uyararak "Bu bir tencere yemeğidir. Bizim tencere yemeklerimiz kendi sosuyla pişer daha sonra patlıcana sarılır" dedi.
"Yazacağım ilk kitap esnaf lokantaları ve Türk yemekleri olacak"
Yazacağı yeni kitabın konusu da ilk defa açıklayan Yalçınkaya, "Benim 'Denizden' isimli kitabım çıkıyor. Ama buradan söz veriyorum. Yazacağım ilk kitap esnaf lokantaları ve Türk yemekleri olacak. Bu gençleri kurtarmak için yapacağım ilk iş bu" dedi.
Kendisinin sanılanın aksine esnaf lokantalarında değil Fransız mutfağı konusunda uzman olduğunu da ifade eden Yalçınkaya şöyle konuştu:
"Ben Fransız mutfağını çok iyi bilirim"
"Benim hakkımda şöyle bir şey var. 'Sen esnaf lokantalarında çalıştığın için hep bu yemekleri savunuyorsun' diyorlar. Ben Fransız mutfağını çok iyi bilirim. O kökende ekolde yetiştim.