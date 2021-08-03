Masterchef Mahrem Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Fırat’a karşı duygularını sorgulayan Naz, bir yandan da Taylan ile olan ilişkisiyle ilgili artık bir karar vermesi gerektiğini anlar. Fırat, yılmadan Naz’a olan aşkına inandırmak için çırpınmaya devam eder; ancak Asuman’ın, Fırat’ı tekrar elde etmeye çalışması Fırat’ın, Naz ile zaten sallantıda olan ilişkisini iyice tehlikeye soktuğu Aşkın Tarihi reytinglerde hüsrana uğradı.