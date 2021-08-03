Masterchef Mahrem Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
2 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Aşkın Tarifi, Mahrem ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.
Fırat’a karşı duygularını sorgulayan Naz, bir yandan da Taylan ile olan ilişkisiyle ilgili artık bir karar vermesi gerektiğini anlar. Fırat, yılmadan Naz’a olan aşkına inandırmak için çırpınmaya devam eder; ancak Asuman’ın, Fırat’ı tekrar elde etmeye çalışması Fırat’ın, Naz ile zaten sallantıda olan ilişkisini iyice tehlikeye soktuğu Aşkın Tarihi reytinglerde hüsrana uğradı.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde zirveyi kaptırdı.
FETÖ'nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığı, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiği tanıkların açık beyanlarıyla işlendiği Mahrem dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte pazartesi günü reytingleri...
10 - Ana Haber (Kanal D)