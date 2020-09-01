Masterchef kırmızı takım patlamaya hazır bomba! Hepsi kavgalı

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takımların yeni kaptanları belli oldu. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'te yarışmacılar, kendilerine verilen ana malzeme olan dondurmadan en iyi ürünü çıkartmak için mücadele etti.