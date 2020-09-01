Masterchef kırmızı takım patlamaya hazır bomba! Hepsi kavgalı
MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı olan Celal, kırmızı takıma Eray'ı seçti. Eray'ın takımında ne kadar kavgalı varsa hepsi toplandı.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takımların yeni kaptanları belli oldu. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'te yarışmacılar, kendilerine verilen ana malzeme olan dondurmadan en iyi ürünü çıkartmak için mücadele etti.
Mavi takımın kaptanının seçilmesi için dondurmadan en yaratıcı ve başarılı tabağın hazırlanması istendi. Ayyüce ve Esra ise oyunun son dakikalarında oyundan diskalifiye oldular.
Ayyüce ve Esra verilen süre içinde hazırladığı tabağı yanına almadığı ve dolapta bıraktığı için şefler aralarında bir karar vermek zorunda kaldı.
Verilen karar neticesinde Mehmet Yalçınkaya, iki yarışmacı kriterler dışında bir süreç yaşadığı için tabaklarının değerlendirilmeyeceğini söyledi.