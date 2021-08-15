Masterchef Kim Milyoner Olmak İster Aşk Mantık İntikam'ı fark attı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı

Esra, Ozan’a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hissettiği Aşk Mantık İntikam zirve yarışında dibe çakıldı.