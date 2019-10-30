Masterchef kim gitti elenen isim! Suna 'zayıf anımda yakaladı' deyip ağladı

Bu hafta bir ilk yaşandı

MasterChef'de ilk olarak her hafta olduğu gibi kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmada Kıvanç, Ekin, Yasin, Alican, Güzide ve Batuhan yemeklerini yetiştiremeyince şefler çileden çıktı. Danilo, Mehmet Şef ve Somer şef yarışmacılara bugüne kadar hiç verilmeyen bir ceza verdi. Masterclas ödülünü iptal edip doğrudan elemeye gidecek 2 yarışmacı için yarışma düzenledi. Bu yarışma sonunda Ekin ve Alican doğrudan elemeye kaldı.