Masterchef kim gitti elenen isim öyle çok ağladı ki herkesi şaşırttı
Masterchef Türkiye yarışmasında Murat, Rıfat, Ekin, Suna, Eda ve Alican elemeye çıkan isimlerdi bakın Master Şef'ten kim elendi?
TV8 ekranlarındaki MasterChef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı bu akşam ortaya çıktı. 6 yarışmacının elemeye kalması sebebiyle final bu geceye ertelenmişti. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Şef'in jüri üyesi olduğu Master Şef Türkiye'de yine bomba bir eleme oyunu oynandı. Şefler elemede çok zorlandı ama Masterchef'ten kimin gideceğine karar verdi. İşte Masterchef'e vedada yaşananlar:
Masterchef yarışmasında bu hafta ilk oyunu mavi takım kaybetmişti. Dokunulmazlık oyununu Cemre kazanınca elemeye takım kaptanı Rıfat'ı gönderdi. Takım oylamasında ise sürpriz olmadı ve Eda potaya gönderilen isim oldu. İkinci oyunu kaybeden takımdan ise dokunulmazlığı kazanan Batuhan Suna'nın ismini verdi. Takımı ise Murat'ı eleme potasına attı.
Masterchef'te bir ilk: Elemeye 6 kişi çıktı
MasterChef yarışmasında bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı elemeye kalan Ekin, Alican, Suna, Murat, Rıfat ve Eda'nın yarışıyla ortaya çıktı. Bu hafta 4 yerine 6 kişi elemede yarıştı. Bunun sebebi kaptanlık oyununda yemeğini yetiştiremeyenler içinden 2 kişinin Ekin ve Alican'ın da elemeye gönderilmesi oldu. Elemede Master Şef'ten gidecek ismi analı kızlı yemeği belirledi. Mehmet Yalçınkaya eleme adaylarının hepsine eve gidiş bileti dağıttı.
Potadan kimler kurtuldu?
Analı kızlı yemeğinin yapıldığı elemede potadan ilk kurtulan isim Alican oldu. Elenmekten kurtulan ikinci isim ise Suna olarak açıklandı. Hasta haliyle yarışan Suna, elenmekten kurtulunca duygulandı. Gecenin en iyi üçüncü yemeğini yapıp Masterchef'te kalmayı garantileyen isim Eda oldu. Potadan 4. olarak Ekin kurtulmayı başardı.