Masterchef kim elendi Uğur Deniz Yılmaz neden kovuldu işte yazdıkları

Masterchef'in eleme oyununda yarışmacılardan balık istendi. Somer şefin hazırladığı balığı en iyi pişiren kişi Sefa oldu. Sefa eleme potasından kurtulup Masterchef'in son 8'ine kalmayı başardı. Bu gece bir kişi ise elenecek. Acun Ilıcalı, eleme gecesi öncesinde potadaki Uğur Deniz Yılmaz ile ilgili bombayı patlatınca herkes bu haftaki vedanın nasıl olacağını merak etti. Birazdan Masterchef'te kimin elendiği açıklanacak.