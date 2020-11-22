Masterchef kim elendi Uğur Deniz Yılmaz neden kovuldu işte yazdıkları
Masterchef Türkiye'nin bu haftaki finali beklenmedik sürprizlerle dolu oldu. Eleme öncesi Acun Ilıcalı Uğur Deniz Yılmaz'ın diskalifiye olduğunu açıkladı. Sebebi ise Uğur Deniz Yılmaz'ın twitterda yazdıkları...
Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi diye beklerken Acun Ilıcalı'dan bomba bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Uğur Deniz Yılmaz'ın diskalifiye edildiğini duyurdu. Masterchef'te bu hafta elemeye kalan Uğur Deniz Yılmaz'ın neden yarışmadan kovulduğu da ortaya çıktı. TV8 ekranlarındaki eleme gecesinde ise Uğur Deniz Yılmaz boy gösterdi. İşte elemede yaşananlar ve yarışmacının kovulmasına sebep olan mesajları:
Masterchef Türkiye'de bu hafta mavi takım 3-0'lık bir galibiyet elde ederken, son dokunulmazlık oyununda kırmızı takıma yenildi. Kırmızı takımdan ilk eleme adayı Uğur Deniz Yılmaz olmuştu. İkinci dokunulmazlıkta da Ayyüce eleme potasına gönderilen isimdi. Mavi takım ise yaptığı oylamada Sefa'yı potaya gönderdi.
Masterchef'in eleme oyununda yarışmacılardan balık istendi. Somer şefin hazırladığı balığı en iyi pişiren kişi Sefa oldu. Sefa eleme potasından kurtulup Masterchef'in son 8'ine kalmayı başardı. Bu gece bir kişi ise elenecek. Acun Ilıcalı, eleme gecesi öncesinde potadaki Uğur Deniz Yılmaz ile ilgili bombayı patlatınca herkes bu haftaki vedanın nasıl olacağını merak etti. Birazdan Masterchef'te kimin elendiği açıklanacak.
Uğur Deniz Yılmaz neden kovuldu?
Masterchef yarışmacılarından 26 yaşındaki Uğur Deniz Yılmaz, Acun Ilıcalı tarafından kovuldu. Acun Ilıcalı haberi "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" sözleriyle duyurdu. Peki Uğur Deniz Yılmaz ne yazmıştı ki yarışmadan kovuldu...