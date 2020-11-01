Masterchef kim elendi sızdı babası paylaşınca ifşa oldu! Acun Ilıcalı'yı kızdıracak haber

Yeni dönemde de severek izlenen Masterchef, daha takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla büyük bir vurgun yemişti. Derken elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişiler Instagram üzerinde bir hesap tarafından analiz adı altında bir bir ifşa edilmeye başladı.