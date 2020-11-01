Masterchef kim elendi sızdı babası paylaşınca ifşa oldu! Acun Ilıcalı'yı kızdıracak haber
TV8 kanalının en çok izlenen programlarından birisi olan MasterChef Türkiye’de bu akşam kimin eleneceği ifşa oldu.
TV8 kanalının fenomen yarışması Masterchef Türkiye'de haftalar ilerledikçe yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Bu akşam yani 1 Kasım Pazar gecesi Masterchef'e bir yarışmacı daha veda ediyor.
Yeni dönemde de severek izlenen Masterchef, daha takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla büyük bir vurgun yemişti. Derken elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişiler Instagram üzerinde bir hesap tarafından analiz adı altında bir bir ifşa edilmeye başladı.
Arem'in yarışmaya döndüğü hafta Berk'in eleneceğini, sonraki hafta Gülşah'ın gideceğini günler öncesinden yazan hesap TV8'i karıştırmıştı.
Hatta Berker'in yarışmaya tekrar dönecek kişi olduğunu da söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. 5. haftada elenen Selin'in yerine Walison'un, 6. hafta elenen Celal'in yerineyse Didem'in geleceğinin zaten çok önceden belli olduğu dedikoduları ortalığı iyice karıştırmıştı.