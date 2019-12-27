Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye finale kalan yarışmacılar

Masterchef Türkiye'de final haftasında eleme potasına düşen son isim dün akşam yapılan oyunun ardından belli oldu. Bu akşam Masterchef'ten bir isim daha elenecek. Bu eleme belirlenen 3 aday arasında yapılıyor ve 3 etaplı oyunla oluyor. Masterchef'in birincisi pazar gecesi ortaya çıkacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Peki ödül ne, elemede neler yaşandı? İşte Masterchef yarışmasında olanlar: