Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye finale kalan yarışmacılar
TV8 Masterchef Türkiye final haftasında kim elendi sorusunun yanıtı birazdan belli olacak. Güzide Mertcan, Alican ve Ekin arasından biri Masterchef'ten elenecek.
Masterchef Türkiye'de final haftasında eleme potasına düşen son isim dün akşam yapılan oyunun ardından belli oldu. Bu akşam Masterchef'ten bir isim daha elenecek. Bu eleme belirlenen 3 aday arasında yapılıyor ve 3 etaplı oyunla oluyor. Masterchef'in birincisi pazar gecesi ortaya çıkacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Peki ödül ne, elemede neler yaşandı? İşte Masterchef yarışmasında olanlar:
Masterchef Türkiye eleme adayları: Masterchef Türkiye'de pazartesi günü potaya düşen ilk isim Ekin oldu. Salı günü yapılan oyunda ise Alican sonuncu oldu ve elemeye kaldı. Perşembe akşamı ise Cemre ile yarışan Güzide potaya gitti.
İlk yarı finalist : Perşembe akşamı Güzide Mertcan'ın eleme adayı olduğu oyun, ilk yarı finalisti de ortaya çıkardı. Cemre aldığı puanlarla yarıştan birinci çıktı ve finale ismini yazdırdı. Masterchef'in favori isimlerinden olan Cemre geniş bir destek kitlesine sahip.
Masterchef'ten kim elendi? : Bu akşam bir isim Masterchef hayallerine veda edecek. Cumartesi akşamı yapılacak yarı finalde ve pazar gecesi oynanacak finalde bulunamayacak. Alican, Ekin ve Güzide Masterchef'te kalabilmek için 3 etaplı oyunda ter döküyor. Bu oyunların sonunda en düşük puanı alan yarışmacı Masterchef'ten elenecek.