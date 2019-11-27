Masterchef kim elendi giden isim netleşti dananın kuyruğu koptu!

İki isim de sosyal medyanın konusu oldu: Büyük final öncesi nefeslerin tutulduğu bu hafta iki kritik isimden birisi veda edecek. İki iddialı isimde sosyal medyanın konusu oldu. Seyircilerin bir çoğu Rıfat'ın mutfak deneyiminin ve el beceresinin daha iyi olduğunu söylese de özellikle tatlıları ile alkış toplayan Güzide'nin bu akşam ters köşe yapacağı da yapılan yorumlar arasında.