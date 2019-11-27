Masterchef kim elendi giden isim netleşti dananın kuyruğu koptu!
Masterchef'te kim elendi, 28 Kasım Masterchef elenen isim kim oldu sorularının yanıtı yarın belli olacak. Eleme potasına giren Rıfat ya da Güzide Masterchef'e veda edecek
Masterchef kim elendi, Mastercehef'e veda eden isim kim oldu sorularının yanıtı için nefesler tutuldu. Mavi takımın kaptanı olan Ekin eleme potasına Rıfat'ı soktu. Takım arkadaşları ise Güzide'yi seçti. Büyük finale haftalar kala yarışmadan ayrılan isim yarın yani 28 Kasım'da belli olacak. Çeyrek finale Rıfat mı yoksa Güzide mi kalacak?
İki isim de sosyal medyanın konusu oldu: Büyük final öncesi nefeslerin tutulduğu bu hafta iki kritik isimden birisi veda edecek. İki iddialı isimde sosyal medyanın konusu oldu. Seyircilerin bir çoğu Rıfat'ın mutfak deneyiminin ve el beceresinin daha iyi olduğunu söylese de özellikle tatlıları ile alkış toplayan Güzide'nin bu akşam ters köşe yapacağı da yapılan yorumlar arasında.
Bu hafta Masterchef'te neler oldu: Haftanın takım kaptanı olmak için yarışan 8 yarışmacıdan en iyi profiterolü yapan Ekim oldu. Mavi takımın kaptanı olan Ekin, kırmızı takım kaptanı olarak da Batuhan'ı seçti.
Dokunulmazlık kırmızı takımın oldu: Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu Gaziantep'te oynadı. Şeflerin belirlediği dövmeli alaca çorba, zeytin böreği, ayvalı ekşili taraklık, firik pilavı ve astar sütlacını en iyi yapan taraf kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık oyununu kazandı.