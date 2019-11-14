Masterchef kim elendi belli oldu! En bomba yarışmacı Master Şef'ten gitti
Masterchef'de kim elendi sorusunun yanıtı için saat 22.00'da başlayan eleme oyununda belli oldu.
TV8 ekranlarındaki Masterchef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı için büyük eleme yapıldı. Eleme potasında yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimleri vardı. Elemeye Yasin, Ekin, Mustafa ve Alican çıktı. Yarışmacılara eleme yemeği olarak yılan balığı şiş yemeği verildi.
Elemede ilk olarak potadan çıkan isim Ekin oldu. Yemeği beğenilen Ekin derin bir nefes alıp arkadaşlarına katıldı. Potadan ikinci olarak kurtulan isim ise Yasin'di. İsmini duyan Yasin beklenmedik bir tepki verdi ve gözyaşlarına boğuldu. Alican ve Mustafa'ya sarılan Yasin ağladı.
Masterchef'te kim elendi?
Büyük elemede son ikiye kalan isimler Alican ve Mustafa oldu. Mustafa geçen hafta da Eda ile elemede son ikiye kalmıştı ve potadan son dakikada kurtulmuştu. Masterchef'ten elenen isim belli oldu. Şefler birazdan açıklayacak.
Kulisteki büyük kavga yayınlandı
Eleme potasına düşen Yasin Obuz, takım kaptanı Kıvanç Ermiş ile stüdyodan kulise taşan büyük bir kavga yaptı. Bilindiği gibi ekip oylamasında Yasin ve Kıvanç 4'er oy almışlardı. Oylar eşit olduğunda potaya kimin gideceğini takım kaptanı karar veriyordu. Yasin, performansı çok kötü olan Kıvanç'ın jest yapıp kendisini eleme adayı yapmasını bekledi.