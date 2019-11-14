Masterchef kim elendi belli oldu! En bomba yarışmacı Master Şef'ten gitti

TV8 ekranlarındaki Masterchef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı için büyük eleme yapıldı. Eleme potasında yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimleri vardı. Elemeye Yasin, Ekin, Mustafa ve Alican çıktı. Yarışmacılara eleme yemeği olarak yılan balığı şiş yemeği verildi.