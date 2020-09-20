Masterchef kim elendi 20 Eylül elemesi Masterchef Türkiye'ye veda eden isim

Masterchef'te kim elendi, geldiği hafta gitti

Kıbrıs'tan yarışmaya katılan Tanya ile bu hafta yarışmaya dahil olan Selin son ikiye kalan isim oldu. Tanya yaptığı hata sebebiyle Somer Şef'ten ağır bir laf yedi ve iki gözü iki çeşme ağladı. Selin ise yemeğinde büyük hatalar yaptı. Jüri, ikincinin tek şansı elenen ismin çok kötü olması dedi. Masterchef'ten elenen isim Selin oldu. Selin geldiği hafta kaptan seçildi ve ardından kendini potada, sonra da veda ederken buldu. Geçen hafta da Arem Yüce yarışmaya dahil olduğu hafta kaptan yapılmış, ardından potaya atılmış ve elenmişti. Selin'in kaderi de Arem ile aynı oldu.