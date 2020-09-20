Masterchef kim elendi 20 Eylül elemesi Masterchef Türkiye'ye veda eden isim
Masterchef Türkiye'de 20 Eylül 2020 elemesinde kim elendi belli oldu. Tanya iki gözü iki çeşme ağlarken çıkan tabaklara şefler tepki gösterdi. İşte Masterchef'e veda eden yarışmacı...
TV8'de Masterchef Türkiye yarışmasında nefes kesen bir hafta geride kalırken, kim elendi sorusunun yanıtı bu gece ortaya çıktı. Masterchef elemesi iki etaplı olarak yapıldı. İlk etapta yaratıcılık alanında en iyi tabağı hazırlayan 3 isim potadan kurtuldu, kalan 3 kişiden biri ise hayallerine ve Masterchef'e veda etti. Masterchef eleme adaylarının 2'si mavi takımdan 4'ü ise kırmızı takımdan çıkmıştı. İşte Masterchef 20 Eylül 2020 elemesinde yaşananlar ve elenen isim:
Masterchef'te potadan kurtulan 3 isim : Masterchef'te 20 Eylül 2020 eleme gecesinde potada olan isimler şunlardı:
Serhat, Özgül, Sefa, Selin, Tanya ve Berker
İlk eleme etabında yarışmacılardan peynirin önde olduğu yaratıcı bir tabak istendi. Bu yarışta potadan ilk çıkın Serhat oldu. Onu Sefa ve Özgül takip etti.
İlk oyunda potadan çıkamayan Tanya, Berker ve Selin ikinci elemeye çıktı. Bu kez Somer şefin hazırladığı ahtapot salatasını yapmaları istendi. Yarışmacılara 1 saat süre verildi. Hayli teknik olan yemeği hazırlayan yarışmacılar çok terledi. Jürinin önüne geldiklerinde 2 kötü bir iyi tabak vardı. O tabağı yapan isim de Berker oldu ve elenmekten kurtuldu.
Masterchef'te kim elendi, geldiği hafta gitti
Kıbrıs'tan yarışmaya katılan Tanya ile bu hafta yarışmaya dahil olan Selin son ikiye kalan isim oldu. Tanya yaptığı hata sebebiyle Somer Şef'ten ağır bir laf yedi ve iki gözü iki çeşme ağladı. Selin ise yemeğinde büyük hatalar yaptı. Jüri, ikincinin tek şansı elenen ismin çok kötü olması dedi. Masterchef'ten elenen isim Selin oldu. Selin geldiği hafta kaptan seçildi ve ardından kendini potada, sonra da veda ederken buldu. Geçen hafta da Arem Yüce yarışmaya dahil olduğu hafta kaptan yapılmış, ardından potaya atılmış ve elenmişti. Selin'in kaderi de Arem ile aynı oldu.