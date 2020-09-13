Masterchef kim elendi 13 Eylül elemesi Masterchef Türkiye'ye veda eden isim

Masterchef elemede ilk tur sonuçları : Masterchef eleme potasında güçlü isimler vardı. Mavi takımdan Furkan, Ayyüce, Duygu ve Ebru, kırmızı takımdan da Eray ile bu hafta yarışmaya dahil olan Arem yarıştı. İlk tur yaratıcılık üzerine oldu ve şefler patlıcanın başrolde olduğu bir yemek istedi. Bu turda en başarılı tabağı yapan Ayyüce oldu. Onu Eray takip etti. Son olarak da Ebru potadan kurtuldu.