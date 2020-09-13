Masterchef kim elendi 13 Eylül elemesi Masterchef Türkiye'ye veda eden isim
TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Masterchef'e veda eden ismi Somer Şef açıkladı.
Masterchef Türkiye'nin 13 Eylül 2020 elemesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Geçen hafta Gülşah Suna elenmişti. Bu hafta potaya mavi takımdan 4 kişi, kırmızı takımdan ise 2 kişi gitti. Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtını veren eleme 2 etaplı olarak yapıldı. Elemenin ilk etabında potadan 3 kişi kurtulurken, 3 kişi ikinci elemeye kaldı. Yarışmacıların ayaklarını titreten son elemede Masterchef'e veda eden isim ortaya çıktı. İşte Masterchef elemesinde yaşananlar:
Masterchef elemede ilk tur sonuçları : Masterchef eleme potasında güçlü isimler vardı. Mavi takımdan Furkan, Ayyüce, Duygu ve Ebru, kırmızı takımdan da Eray ile bu hafta yarışmaya dahil olan Arem yarıştı. İlk tur yaratıcılık üzerine oldu ve şefler patlıcanın başrolde olduğu bir yemek istedi. Bu turda en başarılı tabağı yapan Ayyüce oldu. Onu Eray takip etti. Son olarak da Ebru potadan kurtuldu.
Masterchef eleme yemeği
Yaratıcılık yarışmasında potadan çıkamayan Furkan, Arem ve Duygu ikinci elemeye çıktı. Bu turda yarışmacılardan Danilo şefin hazırladığı ıstakozlu ravioli yapmaları istendi. Elemeye kalan Duygu ve Furkan şimdiye kadar hep pastacılık yetenekleri ile öne çıktılar. Arem ise yarışmaya bu hafta katıldı ve kendini anında potada buldu.
Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtını veren ikinci elemede yarışmacılar hayli zorlandı. Teknik bir yemek olan ıstakozlu ravioliyi en iyi yapmayı başaran isim Furkan Yalçın oldu. Potadan kurtulan Furkan arkadaşlarının yanına dönerken, onu büyük sevinçle karşılayan oda arkadaşı Emir oldu.