MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu açıkladı! "En kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına"
MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir süredir aşk yaşadığı Tilbe Uslu’nun doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
Yarışmadaki jüri performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü şef, sevgilisi Tilbe Uslu ile ilk karesini de takipçileriyle paylaştı.
Ayşe Özyılmazel ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir ilişkiye başlayan Sivrioğlu, geçtiğimiz yaz Çeşme’de Tilbe Uslu ile görüntülenmişti. O günden bu yana gözlerden uzak şekilde ilişkilerini sürdüren çift, sonunda aşklarını sosyal medyada ilan etti.
ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Sivrioğlu, sevgilisinin doğum günü için yaptığı paylaşımda şu romantik sözlere yer verdi:
“Sonra bir gün, en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi.”
YANIT GECİKMEDİ
Bu duygusal mesaj karşılıksız kalmadı. Tilbe Uslu da paylaşımın altına “Oyun arkadaşım” yazarak yanıt verdi.