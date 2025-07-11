MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu açıkladı! "En kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına"

ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Sivrioğlu, sevgilisinin doğum günü için yaptığı paylaşımda şu romantik sözlere yer verdi:

“Sonra bir gün, en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi.”