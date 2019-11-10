MasterChef jürisi Mehmet Şef'ten EYS Show'da Sıla'nın sevgilisi Hazer Amani'ye olay sözler

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, "Aslında MasterChef dünyada en çok izlenen programlardan bir tanesi. Bir kere Türkiye'nin en iyi televizyoncularından birinin elinde olan bir proje. Geçen yılda güzeldi ama bu seneki ekip daha iyi" ifadelerini kullandı.