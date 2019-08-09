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MasterChef hayranları heyecanlandı Acun Ilıcalı paylaşıp tarih verdi

MasterChef hayranları heyecanlandı Acun Ilıcalı paylaşıp tarih verdi

Tv8'in sahibi olan Acun Ilıcalı'nın yurtdışından satın alıp Türkiye'de yayınladığı programlardan en yenisi olan MasterChef'in ikinci sezonu için tarih verildi.

MasterChef hayranları heyecanlandı Acun Ilıcalı paylaşıp tarih verdi - Sayfa 1

İlk sezonda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Hazer Amani gibi ünlü şeflerin jüriliği öncülüğünde büyük beğeni toplayan MasterChef Türkiye'nin ikinci sezonu için Acun Ilıcalı tarih verdi. Geçtiğimiz günlerde jüride değişiklik yaptığını duyurarak Hazer Amani ile yollarını ayıran Ilıcalı, sosyal medya hesabından ilk fragmanı paylaştı.

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MasterChef hayranları heyecanlandı Acun Ilıcalı paylaşıp tarih verdi - Sayfa 2

Ilıcalı, MasterChef yeni sezonunun 18 Ağustos Pazar günü TV8’de başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni sezonda hangi yarışmacıların ön planda olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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MasterChef hayranları heyecanlandı Acun Ilıcalı paylaşıp tarih verdi - Sayfa 3

İlk sezon birincisi: Her bölüm ayrı bir gerilime sahne olan MasterChef Türkiye'nin ilk sezon şampiyonu Uğur Kardaş olmuştu. Peki MasterChef jürileri kimler? Gelin hep birlikte jürilere bir göz atalım?

MasterChef Türkiye ikinci sezon birinci fragmanı

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MasterChef hayranları heyecanlandı Acun Ilıcalı paylaşıp tarih verdi - Sayfa 4

Somer Sivrioğlu: 1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.

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