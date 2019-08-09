MasterChef hayranları heyecanlandı Acun Ilıcalı paylaşıp tarih verdi

İlk sezonda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Hazer Amani gibi ünlü şeflerin jüriliği öncülüğünde büyük beğeni toplayan MasterChef Türkiye'nin ikinci sezonu için Acun Ilıcalı tarih verdi. Geçtiğimiz günlerde jüride değişiklik yaptığını duyurarak Hazer Amani ile yollarını ayıran Ilıcalı, sosyal medya hesabından ilk fragmanı paylaştı.