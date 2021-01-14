MasterChef Güzide'nin yeni lüks evi tepki çekti! 7 milyonluk villası da olaydı

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Güzide Mertcan, yarışmadan çok zenginliğiyle konuşuldu. O dönem 7 milyonluk bir villada oturan Mertcan'ın oturduğu villayı görenin ağzı açık kalmıştı. 7 milyon değerindeki villayı satmasıyla da gündem olan Güzide Mertcan, şimdi yeni evinin kapılarını YouTube takipçileri için açtı.