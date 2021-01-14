MasterChef Güzide'nin yeni lüks evi tepki çekti! 7 milyonluk villası da olaydı
TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'nin 2019 yılındaki yarışmacısı Güzide Mertcan yeni eviyle olay yarattı.
2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Güzide Mertcan, yarışmadan çok zenginliğiyle konuşuldu. O dönem 7 milyonluk bir villada oturan Mertcan'ın oturduğu villayı görenin ağzı açık kalmıştı. 7 milyon değerindeki villayı satmasıyla da gündem olan Güzide Mertcan, şimdi yeni evinin kapılarını YouTube takipçileri için açtı.
YouTube hesabından açıklama yapan MasterChef Güzide, bu kez yeni eviyle tepki çekti. Büyükçekmece'de yeni bir ev satın alan Mertcan, evinin mobilyaları henüz gelmemişken bir video çekti. Güzide Mertcan, yeni evine dair şunları anlattı:
''Sizlere bu videomda, bugüne kadar gelen binlerce mesajın ardından, eski büyük evimi sattıktan sonra, satın alarak tadilatını yaptırdığım yeni evimi göstermek istedim.''
''Sizlerle birlikte birçok video çektik. Bazıları içerik olarak öylesine hazırlanmıştı ama bazıları ilgi çekti.''