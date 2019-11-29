MasterChef Güzide sarayda yaşıyor! 7 milyonluk evi sosyal medyada olay yarattı
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın evi sosyal medyada olay oldu. Değeri 7 milyon TL olan evde yaşayan MasterChef Güzide mutlu bir aile hayatı yaşıyor.
Evli ve 3 çocuk annesi Mertcan, İstanbulda saray yavrusunda yaşıyor. Güzide Mertcan evinin fotoğraflarını sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.
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Güzide Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL. Sosyal medyada bu haber yayılında MasterChef Güzide çok konuşulanlar arasına girdi.
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'Artık kendimi mutlu etme zamanı'
Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklıyor;
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Artık 30'lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden MasterChefe katıldım.
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