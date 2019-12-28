Masterchef Güzide Mertcan kendini eletmek istedi! Ağlayarak herşeyi anlattı
Masterchef Güzide Mertcan zengin eşi ve 7 milyonluk villası ile olay olmuştu. Yarı finalde Güzide birinci oyunda adeta kendini sabote etti. Şefler farkedince gözyaşları içinde herşeyi anlattı.
Masterchef Türkiye yarışmacısı Güzide Mertcan ilk günden itibaren en çok konuşulan isim oldu. Bunun sebebi de yetenekleri değil, zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesiydi. 3 çocuk annesi olan Güzide'nin şeflik eğitimi olmamasına rağmen finale kadar kalması da olay olmuştu. Güzide Mertcan yarı finalde herkese büyük bir şok daha yaşattı.
Yarışın birinci etabında o kadar kötü bir tabak çıkardı ki şefler şaşkına döndü. Çiğ etle en yüksek 4 puan alan Güzide 11 puanla ilk etabın sonuncusu oldu. Mehmet Şef bunun sebebini sorunca Güzide ağlayarak herşeyi anlattı. Elenmek için oyuna asılmayan Güzide, zenginliği sayesinde finale kaldığı yorumlarına çok üzülmüştü. Güzide şunları söyledi:
--Ben buraya geldiğimden beri açıkçası çocuklar ve gençler beni izlediğinde hiç kimseye yanlış örnek olmak istemedim. Şu aşamada beni gören herkes o kadar yanlış yerde tutuyorlar ki daha fazla ilerlemek benim ve izleyenler için ne kadar iyi olacak ben bunu düşünmeye başladım açıkçası.
-Olur da birinci olursam insanların kafasında şu oluşacak, birilerini tanımadan, birilerinin yardımı olmadan biz gençler olarak hiçbir şey başaramayacağız. Bunu net gördüklerini düşünüyor insanlar. Ben de bunu onlara düşündürmek istemiyorum açıkçası.