MasterChef Güzide Mertcan anlattı 7 milyonluk villasını bakın nasıl satın almış
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma MasterChef'in yarışmacısı Güzide Mertcan olay olan 7 milyonluk villasını nasıl aldığını anlattı.
TV8’in en çok izlenen programı MasterChef’te başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Güzide Mertcan'ın geçtiğimiz günlerde 7 milyon TL’lik villası medyaya bomba gibi düşmüş, lüks içinde yaşadığı iddiaları dilden dile dolanmıştı.
31 yaşındaki Güzide Mertcan, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyip sosyal medya hesabı Instagram'dan olay yaratan 7 milyon TL'lik villaya nasıl sahip olduğunu anlattı.
MasterChef Güzide, ‘Lüks içinde yaşıyor’ haberlerinden sonra çok sarsıldığını ve ailesiyle ilgili ortaya atılan bazı iddiaların doğru olmadığını anlatan şu yazıyı paylaştı:
"Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, "Sükut ikrardandır" sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır.''