MasterChef Güzide Mertcan Amerikan vatandaşı mı oldu? 'Ezan sesini tercih ederim ama...'

Eşinin işi dolayısıyla ailesiyle beraber yurt dışında bulunduğunu belirten MasterChef Güzide, bu geziyi fırsata çevirdi. Eski MasterChef yarışmacısı bir dizi de video çekti ve bunları da takipçileriyle paylaştı. Mertcan eşiyle de soru cevap yaptı.