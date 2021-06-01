MasterChef Güzide Mertcan Amerikan vatandaşı mı oldu? 'Ezan sesini tercih ederim ama...'
MasterChef Türkiye yarışması ve 7 milyonluk villasıyla tanınan Güzide Mertcan, YouTube kanalında hakkında merak edilenleri cevapladı.
MasterChef Türkiye yarışmasına 2019 yılında katılan Güzide Mertcan, yarışma boyunca en çok konuşulan isimlerden olmayı başarmış, finale kalamasa da yarışmanın bitiminde bile konuşulmuştu. MasterChef Güzide, ses getirmeyi ise lüks yaşantısıyla sağlamıştı. Şimdilerde de eşi ve çocuklarıyla beraber yurt dışı tatili yapan Güzide, YouTube kanalında eşiyle beraber çektiği bir videoyu yayımladı.
Eşinin işi dolayısıyla ailesiyle beraber yurt dışında bulunduğunu belirten MasterChef Güzide, bu geziyi fırsata çevirdi. Eski MasterChef yarışmacısı bir dizi de video çekti ve bunları da takipçileriyle paylaştı. Mertcan eşiyle de soru cevap yaptı.
Güzide Mertcan başka ülkede yaşamakla ilgili düşünceleriyle dikkat çekti. Güzide şunları söyledi:
"Memleketimi çok seviyorum, ülkemde kendi dilimde ezan sesleriyle yaşamayı tercih ederim ama çocukların eğitimi noktasında ve güvenliği noktasında endişeleniyorum.''
''Hayvan hakları, kadın hakları gibi konularda hassasiyetlerimiz çok az seviyede... Üç çocuklu bir anne olarak endişeleniyorum."