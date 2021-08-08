Masterchef Güldür Güldür Star Market Milyoner'e fark attı! Reytingde zirveyi gören şaştı kaldı
7 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Güldür Güldür Show, Star Market ve Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
Ufuk Özkan’ın sunumuyla yayınlanan Star Market'te bu hafta Elif Ece Uzun, Yunus Emre Özden, Elif Gören, Faruk K., partnerleriyle birlikte yarıştı. Reytinglerde Star Market ilk 10'a giremedi.
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde zirveyi kaptırdı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytinglerde zirve yarışında umduğu sonucu bulamadı.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte cumartesi günü reytingleri...