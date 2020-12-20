Masterchef finaline kalan 4 yarışmacı! Masterchef kim elendi veda eden isim

Bu gece önlüklerin sahibi olacak diğer 3 isim ortaya çıkıyor. Masterchef'ten elenecek son isim de bu etapla belli oluyor. Eleme potasında yarışmanın en iddialı isimleri yer alıyor. İlk elemeden Eray, ikinci elemeden Barbaros, üçüncü elemeden Serhat ve son elemeden Özgül potaya kalan isimler oldu. Bu gece içlerinden biri daha yarışmaya veda edecek ve son 4'lü belirlenmiş olacak. Eleme sonucu merakla beklenirken sosyal medya hesaplarına ise bomba bir isim düştü.