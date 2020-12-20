Masterchef finaline kalan 4 yarışmacı! Masterchef kim elendi veda eden isim
Masterchef Türkiye 2020 finali için geri sayım başlarken kim elendi sorusu bu hafta çok önemli. Zira Masterchef 20 Aralık eleme gecesiyle son 4'e kalan isim belli oluyor.
Masterchef Türkiye'de en önemli eleme bu gece gerçekleşiyor. Masterchef'te son 4'e kalacak ve şef önlüğünü giyecek isimler belli oluyor. Bu son elemede yarışmacılardan biri hayallerine ve büyük ödüle veda ediyor. Masterchef'te final için geri sayım başlarken kritik elemede potada 4 iddialı isim bulunuyor. Masterchef'ten elenecek son isme ilişkin sosyal medya hesaplarında bomba bir iddia dolaşıyor. İşte Masterchef elemesi ve eleneceği söylenen isim:
İlk önlüğü alan isim Emir : Masterchef Türkiye 2020'de artık sona gelindi. Bu gece yapılan eleme finaliyle finale kalan 4 isim ortaya çıkacak. İlk olarak finale kalan ve şef önlüğüne adını yazdıran isim Emir olmuştu. Hafta boyunca yapılan etaplardan başarıyla çıkan Emir son olarak Özgül ile düelloya çıktı. Cumartesi yapılan düellonun galibi Emir Elidemir oldu ve şef önlüğüne adını yazdırıp son 4'e kaldı.
Bu gece önlüklerin sahibi olacak diğer 3 isim ortaya çıkıyor. Masterchef'ten elenecek son isim de bu etapla belli oluyor. Eleme potasında yarışmanın en iddialı isimleri yer alıyor. İlk elemeden Eray, ikinci elemeden Barbaros, üçüncü elemeden Serhat ve son elemeden Özgül potaya kalan isimler oldu. Bu gece içlerinden biri daha yarışmaya veda edecek ve son 4'lü belirlenmiş olacak. Eleme sonucu merakla beklenirken sosyal medya hesaplarına ise bomba bir isim düştü.
Eray elendi mi? : Daha önce Masterchef'ten elenen isimleri ifşa etmesi ile gündeme gelen sosyal medya hesaplarında Eray'ın ismi dolaşıyor. İddiaya göre Eray Aksungur elenecek ve son 4'lüye kalamayacak. Eray elendiği taktirde MasterChef finaline kalan son 4'lü Emir, Serhat, Barbaros ve Özgül olacak.