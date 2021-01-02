MasterChef final öncesi Somer Sivrioğlu'ndan skandal sözler 'İlk 10'a giremez'
MasterChef Türkiye'nin ünlü şeflerin Somer Sivrioğlu, Türk mutfağı hakkında söyledikleriyle şaşırttı.
TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'nin finalinde Barbaros Yoloğlu'nun mu Serhat Doğramacı'nın mı birinci olacağı merak konusuyken Somer Sivrioğlu, açıklamalarıyla finalin önüne geçti.
MasterChef Türkiye'nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde NeyseNe kanalının Loş Sohbet programına katıldı.
Oyuncu, yönetmen Caner Özyurtlu'nun sunumunu yaptığı Loş Sohbet programında samimi açıklamalar yapan Sivrioğlu, Türk mutfağı dünyanın en iyi 3. mutfağı söylemlerine tepki gösterdi.
Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getiren Somer Şef, bu yüzden Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.