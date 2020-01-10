Masterchef eski yarışmacısı Güzide Mertcan'ın 7 milyonluk ev itirafı olay oldu!

"Bu ev benim tarzım değil. Biz bunu satarız diye yatırım olarak aldık. Türkiye'de yaşanan bazı olaylardan dolayı satamadık. Bu ev bizim için çok büyük. Biz bu evi şu an 2+1 olarak kullanıyoruz. Biz bu evi 4 yıldır satıyoruz. Yarışmadan sonra olmadı yani. Yarışmadan sonra evin değeri arttı satıyoruz falan dermişim."