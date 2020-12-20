Masterchef Emir nereli kaç yaşında babası kimdir neden öldü?

İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.