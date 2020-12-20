Masterchef Emir nereli kaç yaşında babası kimdir neden öldü?
Masterchef 2020'nin artık son haftalarına girdik büyük finale günler kala son 4'e kalan isimlerden biri de Emir Elidemir oldu. Sosyal medyada en çok takip edilen ve daha ilk bölümden büyük hayran kitlesine sahip olan yarışmacısı Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve babası kimdir?
Masterchef final haftasına girerken son 4'e kalan isimlerden biri olan Emir Masterchef'in sosyal medyada en popüler olan yarışmacılarından biri. Emir Elidemir'in ailesi ve hayatı merak konusu oldu. Babası Hasan Elidemir'i yakın zamanda kaybeden Masterchef Emir'in babası hakkında söyledikleri ekran başındakileri duygulandırmıştı.
Peki 60 yaşında alkol tedavisi görürken yaşamını kaybeden eski futbolcu Hasan Elidemir kimdir, ölüm nedeni ne?
Hasan Elidemir kimdir?
İzmırspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Alkol sorunu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Elidemir'in Balıkesir'de bir otel odasında baygın halde bulunduğu ve özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi.
İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.