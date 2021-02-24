MasterChef Emir Elidemir yarışma pişmanlığı itirafıyla olay! Her şeyi anlattı

MasterChef Türkiye 2020'nin yarışmacıları, yarışmanın bitmesine rağmen hala konuşuluyor. İzlenme rekorları kıran MasterChef Türkiye'de bazı isimler ise hiç unutulmuyor. Zaman zaman asabi çıkışları zaman zaman yemekleriyle programın dikkat çeken isimlerinden Emir Elidemir de bu kişilerden biri.