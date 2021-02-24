MasterChef Emir Elidemir yarışma pişmanlığı itirafıyla olay! Her şeyi anlattı
MasterChef Türkiye üçüncüsü Emir Elidemir, YouTube'da yarışmaya yaptığı açıklamalarla olay yarattı. Pişmanlığını da açıkladı.
MasterChef Türkiye 2020'nin yarışmacıları, yarışmanın bitmesine rağmen hala konuşuluyor. İzlenme rekorları kıran MasterChef Türkiye'de bazı isimler ise hiç unutulmuyor. Zaman zaman asabi çıkışları zaman zaman yemekleriyle programın dikkat çeken isimlerinden Emir Elidemir de bu kişilerden biri.
YouTube'da açıklamalar yapan Emir Elidemir, yarışmaya dair her şeyi anlattı. Şimdilerde ise oyunculuk teklifi geldiğini fakat yapmayı düşünmediğini söyledi. Elidemir, "MasterChef'ten elendikten sonra hayatında neler değişti? Gelen tepkiler nasıl?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Yarışmada 6 ay boyunca bir evde kaldık. Dışarı çıkamıyorduk. Şimdi koronavirüs dolayısıyla da yine evlerdeyiz. O yüzden elendiğimin çok farkına varamadım. Kısıtlamalar sona erdiğinde daha iyi anlayacağım farkı.''
''Ama sosyal medyada bizlere karşı oluşan ilgiyi başta yadırgamıştım. Sonradan alıştım. Hayatımda çok büyük bir değişiklik yaşanmadı. Sadece yarışma stresiyle yemek yapmıyorum artık."