Masterchef elenen isim sızdı TV8'de sıkı yönetim başladı!
Masterchef'te bu akşam yani 8 Ekim Pazar akşamı elenecek isim yine günler öncesinden ifşa oldu. Her hafta elenen isimlerin bir bir TV8'den sızması kanalı karıştırdı. Sosyal medyada dolanan iddiaya göre bu akşam Masterchef'e veda eden isim favori gösterilen Uğur Yılmaz Deniz olacak.
TV 8'in 4 sezondur devam eden lezzet yarışması Masterchef Türkiye'de rekabet haftalar ilerledikçe daha da kızışıyor. Final haftasına kimler kalacak merak edilirken her hafta yarışmaya bir isim daha veda ediyor. Bu akşam yani 8 Ekim Pazar günü Masterchef'ten gidecek isim yine günler öncesinden ifşa oldu.
Bu hafta Masterchef'te Kırmızı takım Serhat'ın kaptanlığında Uğur, Barbaros ve Ebru'dan oluştu. Mavi takımda ise Emir'in kaptanlığında Esra Furkan, Ayyüce Sefa ve Eray oldu.
Rekabetin ve heyecanın giderek arttığı yarışmada her hafta giden yarışmacının günler öncesinden bilinmesi TV 8'de kriz çıkardı. Yarışmacılara sosyal medya paylaşımı yapmaları yasaklandı.
Masterchef çekim ekibinde çalışan personelin sosyal medya hesapları mercek altına alındı fakat her hafta sosyal medyada yayılan ifşaların önüne geçilemedi. Vefa eden isimlerde günler öncesinden medyaya sızmaya başladı.