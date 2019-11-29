Masterchef elemesi bugün! Master Şef'ten kim gitti elenen isim belli oluyor

Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtı için nefesler tutuldu. Mavi takımın kaptanı olan Ekin eleme potasına Rıfat'ı soktu. Takım arkadaşları ise Güzide'yi seçti. Dün akşamki dokunulmazlık oyunu sonrasında ise potaya iki isim daha girdi; Kıvanç ve Batuhan. Büyük finale haftalar kala yarışmadan ayrılan isim bu akşam yani 28 Kasım'da belli olacak. Çeyrek finale Rıfat mı, Kıvanç mı, Batuhan mı yoksa Güzide mi kalacak?