Masterchef elemesi bugün! Master Şef'ten kim gitti elenen isim belli oluyor
TV8 yemek yarışması Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusu saat 20.00'da başlayan final etabıyla belli oluyor.
Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtı için nefesler tutuldu. Mavi takımın kaptanı olan Ekin eleme potasına Rıfat'ı soktu. Takım arkadaşları ise Güzide'yi seçti. Dün akşamki dokunulmazlık oyunu sonrasında ise potaya iki isim daha girdi; Kıvanç ve Batuhan. Büyük finale haftalar kala yarışmadan ayrılan isim bu akşam yani 28 Kasım'da belli olacak. Çeyrek finale Rıfat mı, Kıvanç mı, Batuhan mı yoksa Güzide mi kalacak?
Kıvanç elenir deniyor? : Masterchef eleme potasındaki isimlere bakıldığında en zayıf halka Kıvanç ile Güzide olarak görülüyor. Geçen hafta Kıvanç sürpriz bir şekilde potadan ikinci çıkan isim olurken elenen de yarışmanın en iddialı isimlerinden Suna olmuştu. Buna karşılık sosyal medyada Kıvanç Ermiş'in eleneceğine yönelik söylentiler dolaşıyor.
Eleme potasındaki bir diğer zayıf halka da Güzide... Aileden zengin olan Güzide, aşçılık eğitimi almamasına rağmen MasterChef'te bugüne kadar kalmayı başardı. Kimileri bunu torpilli olmasına yorarken, şefler 'el lezzeti' var görüşünde. Sosyal medyada ise Güzide'nin bu hafta da elenmeyeceği yönünde kanaat var.
Bu hafta Masterchef'te neler oldu: Mavi takımın kaptanı olan Ekin, kırmızı takım kaptanı olarak da Batuhan'ı seçti. İlk oyunu kaybeden mavi takım oldu ve eleme potasına Güzide ve Rıfat'ı gönderdi. İkinci oyunu kaybeden kırmızı takım ise Batuhan ile Kıvanç'ı potaya yolladı.