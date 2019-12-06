Masterchef eleme adayları kimler? Şefler Alican'a kıyak geçmiş

Masterchef Türkiye'de şefler yarışmacılara bu kez Japon mutfağı yaptıracak. Kırmızı takımın işi çok zor. Zira hem 3 kişiler hem de 2 arkadaşları şimdiden eleme potasında. İlk oyunu kaybettiklerinde Yasin eleme adayı olmuştu, ikinci oyun sonrasında ise Cemre potaya düştü. Bu akşamki oyunu kaybettikleri taktirde Batuhan potaya gidecek ve böylece takımca elemede yer alacaklar. Böylesi Masterchef'te daha önce hiç yaşanmadı.