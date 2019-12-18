Masterchef eleme adayları kim oldu? Yasin Obuz et çalarken yakalandı

İkinci eleme adayı : Masterchef'te salı yarışmacılara aileleri eşlik etti. Batuhan annesi, Cemre anneannesi, Ekin kız kardeşi, Alican ise kuzeni ile yarıştı. 10 bin liralık ödülü kazanan Batuhan ile annesi oldu. Ardından yapılan eleme oyununda potadan birinci çıkan yine Cemre oldu. Batuhan ise bu kez üzüldü zira ikinci eleme adayı olarak ismini potaya kaydettirdi.