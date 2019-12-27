Masterchef eleme adayları kim oldu? Birincinin ödülü ne finale kalan isim

Masterchef Türkiye'de final haftasında eleme potasına düşen son isim dün akşam yapılan oyunun ardından belli oldu. Cuma akşamı Masterchef'ten bir isim daha elenecek. Bu eleme belirlenen 3 aday arasında yapılacak 3 etaplı oyunla olacak. Masterchef'in birincisi pazar gecesi ortaya çıkacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Peki ödül ne, eleme adayları kimler oldu? İşte Masterchef'ten son haberler: