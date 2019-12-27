Masterchef eleme adayları kim oldu? Birincinin ödülü ne finale kalan isim
Masterchef Türkiye'de bu akşam kim elendi sorusunun yanıtını verecek eleme olacak. Masterchef eleme adayları belli oldu. Finale kalan isim de ortaya çıktı.
Masterchef Türkiye'de final haftasında eleme potasına düşen son isim dün akşam yapılan oyunun ardından belli oldu. Cuma akşamı Masterchef'ten bir isim daha elenecek. Bu eleme belirlenen 3 aday arasında yapılacak 3 etaplı oyunla olacak. Masterchef'in birincisi pazar gecesi ortaya çıkacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Peki ödül ne, eleme adayları kimler oldu? İşte Masterchef'ten son haberler:
Masterchef birinci eleme adayı: Masterchef Türkiye'de eleme adayları düzenlenen 3 yemek yarışmasıyla belirleniyor. Pazartesi günü yapılan ilk eleme turundan Güzide Mertcan birinci, Cemre ikinci, Alican da üçüncü olarak çıktı. En düşük oyu alan Ekin ilk eleme adayı oldu.
Masterchef ikinci eleme adayı: Salı günü Masterchef'deki ikinci eleme adayını belirlemek için yine 3 oyun düzenlendi. Cemre ve Güzide 54 puan alarak birinci çıktılar. Yarışa önde başlayan Alican son oyunda en düşük puanları aldı ve 52 puanla potaya giden isim oldu.
Masterchef üçüncü eleme adayı: Cemre ve Güzide arasında gerçekleşen düello oyununda 3 oyundan en az puan toplayan isim Güzide oldu ve Güzide bu haftanın üçüncü eleme adayı seçildi.