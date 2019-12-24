MasterChef eleme adayları kim? Master Şef'te Güzide Mertcan şoku

Güzide Mertcan sürprizi: Masterchef'te son dörde kalan Cemre, Güzide, Ekin ve Alican ilk eleme oyununda 3 farklı yemek yaptı. Bu yemekler sonucunda da şeflerden 10 üzerinden puanlar aldılar. Gecenin sürprizi Güzide Mertcan oldu. Zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi ile gündeme oturan Güzide'nin finalistler arasına girmesi 'torpil mi yapıldı' söylentileri çıkarmıştı. Dün akşam yapılan ilk eleme yemeğinde Güzide tüm söylentileri çöpe attı. 3 yemekte de 'şeflik' yapan rakiplerini geride bıraktı ve gecenin sonunda 66 puanla birinci oldu.