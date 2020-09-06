Masterchef eleme adayları kim elendi? Masterchef Türkiye eleme oyunu

Mavi takım eleme adayları

Mavi takım ilk oyun ile 3. oyunu kaybedince iki kez dokunulmazlık oyunu ve oylama yaptı. İlk dokunulmazlığı kazanan takımın kaptanı olan Eray Aksungur oldu ve eleme adayı olarak Özgül'ün ismini verdi. Takım oylamasında ise Duygu'nun adı yazıldı. Üçüncü oyun sonrasında ise dokunulmazlığı Emir kazandı ve eleme potasına Gülşah'ı yolladı. Kırmızı takımın birbirine verdiği oy sonucunda ise 7 oyla kaptan Eray potaya eklendi.