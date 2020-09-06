Masterchef eleme adayları kim elendi? Masterchef Türkiye eleme oyunu
TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de geçen hafta Berk İlter elendi. Bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı Masterchef eleme adayları Özgül, Duygu, Gülşah, Eray, Berker ve Ebru arasından çıkacak.
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtını verecek olan eleme gecesi kıran kırana geçecek. Bu kez hem mavi hem de kırmızı takımdan eleme potasına hayli iddialı isimler düştü. Potanın gediklisi olan Gülşah Suna bu hafta da potada yer alıyor. Masterchef'ten ilk hafta Sedat Tuncer, ikinci hafta Berk İlter elenmişti. Bu hafta Masterchef'e veda edecek isim son oyunla belli olacak.
Masterchef Türkiye'nin elemesi iki etaplı oluyor. İlk etapta şefler yarışmacılardan yaratıcılıklarını göstermelerini istiyor. Bu etapta başarılı olan 3 kişi eleme potasından kurtuluyor. Kalan 3 kişi ise Masterchef'te kalmak için mücadele ediyor. Son oyunda en kötü yemeği yapan kişi eleniyor.
Mavi takım eleme adayları
Masterchef'te bu hafta Celal Sarıgül'ün kaptanlığını yaptığı mavi takım 2 oyun kazanırken bir oyunu rakibine verdi. İkinci oyunu kaybeden mavi takımda dokunulmazlığı Barbaros kazandı. Barbaros 16 kişilik kadroya Berk elendikten sonra gelen Berker Başmanav'ı eleme adayı yaptı. Takım oylamasında ise Ebru'nun ismi çıktı.
Mavi takım eleme adayları
Mavi takım ilk oyun ile 3. oyunu kaybedince iki kez dokunulmazlık oyunu ve oylama yaptı. İlk dokunulmazlığı kazanan takımın kaptanı olan Eray Aksungur oldu ve eleme adayı olarak Özgül'ün ismini verdi. Takım oylamasında ise Duygu'nun adı yazıldı. Üçüncü oyun sonrasında ise dokunulmazlığı Emir kazandı ve eleme potasına Gülşah'ı yolladı. Kırmızı takımın birbirine verdiği oy sonucunda ise 7 oyla kaptan Eray potaya eklendi.