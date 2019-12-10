Masterchef eleme adayları kim? Cemre ve Alican arasında ne var Güzide ifşası
Masterchef Türkiye yemek yarışmasında ilk dokunulmazlık oyununun galibi belli olurken bu hafta eleme adayı olan ilk isim de ortaya çıktı. Masterchef Cemre Uyanık ile Alican arasında ise garip bir şey var.
Masterchef Türkiye'de bilindiği gibi geçen hafta Yasin Obuz elenen isim olmuştu. Yeni haftada Masterchef sürpriz bir dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Şef yarışmacıların yaratıcılıkları sınamak için bir düzenleme yaptı. Bu yarışın sonunda da ilk dokunulmazlık adayı ortaya çıktı.
Masterchef dokunulmazlık oyununda şefler takım kaptanları Ekin ve Güzide dışındaki ekibi kulise aldı. Şeflere en yaratıcı ve en lezzetli, hayalleri olan bir tabak hazırlamalarını istediler. Kaptanları seçimlerinde özgür bırakan şefler, ilk 15 dakikadan sonra bombayı patlattılar. Takım kaptanlarını yukarı alıp, kulisteki yarışmacılardan birer kişiyi içeri aldılar. O kişilerden önlerindeki malzemelerle mevcut yemeği çıkarmalarını istediler.
Önce kırmızı takımdan Batuhan, mavi takımdan Rıfat geldi. Batuhan kaptanı Ekin'in ne yapmak istediğini çözmekte zorlansa da sonunda onun planlarını anlayıp yola devam etti. Karşı takımdan Rıfat ise kaptanının ne yemeği yaptığını tahmin edemedi ve bambaşka bir yola saptı. Yarışa son olarak Alican ve Cemre dahil oldu ve arkadaşlarının yarım saatte yaptıkları ile bir tabak çıkarmaya çalıştılar.
Dokunulmazlığı kim kazandı?
Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu 'yaratıcılıkta' fark atan kırmızı takım oldu. Mavi takım lezzette çok iyi olmasına rağmen, sunumda kaybetti. Cemre'nin kaptanlığındaki Alican ve Rıfat böylece ilk eleme adayının belirleneceği oyuna geçtiler.