Masterchef eleme adayları kim? Cemre ağladı : Bırakıp gitmek istiyorum
Masterchef Türkiye elemesinde kim gitti diye beklenirken geceye Cemre Uyanık'ın gözyaşları damga vuracak.
TV8 yemek yarışması Masterchef'te nefes kesen bir eleme gecesi var. Bilindiği gibi 16 yarışmacı içinden son 7'ye en güçlü ve favori isimler kaldı. Haliyle bu güçlü isimlerin yer aldığı eleme potasında kıran kırana bir savaş yaşanacak. Master Şef'te son eleme adayı bu akşam saat 20.00'da yapılacak oyunla ortaya çıkacak. Geceye ise eleme potasında olan Cemre'nin sözleri ve göz yaşları damga vuracak.
Masterchef Türkiye'de şefler yarışmacılara bu kez Japon mutfağı yaptıracak. Kırmızı takımın işi çok zor. Zira hem 3 kişiler hem de 2 arkadaşları şimdiden eleme potasında. İlk oyunu kaybettiklerinde Yasin eleme adayı olmuştu, ikinci oyun sonrasında ise Cemre potaya düştü. Bu akşamki oyunu kaybettikleri taktirde Batuhan potaya gidecek ve böylece takımca elemede yer alacaklar. Böylesi Masterchef'te daha önce hiç yaşanmadı.
Kırmızı takımın 3 kişi, mavi takımın 4 kişi yarıştığı haftada, son oyun için Japon mutfağının seçilmiş olması izleyici tarafından 'haksızlık' olarak yorumlandı. Zira 4 kişilik mavi takımın kaptanı Alican bir suşi ustası. Bu açıdan bakıldığında kırmızı takım hem bir eksikle hem de suşi ustasına karşı yarışmış olacak.
Cemre Uyanık neden ağladı?
Masterchef yarışmasında bu gece elemeye kırmızı takımın kaptanı olan Cemre Uyanık'ın gözyaşları damga vuracak. Babasız büyüyen ve annesi ve kız kardeşiyle yaşayan Cemre Uyanık, Mehmet Yalçınkaya tarafından hep 'dik başlı' olarak niteleniyordu. Güçlü bir kişilik olarak dikkat çeken Cemre bu gece gözyaşlarına boğulacak.