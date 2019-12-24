MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef bakın ne zaman bitecek
TV8'in sevilen yemek programı MasterChef'te Şef Somer Sivrioğlu, büyük final haftası gününü açıkladı. Eleme adayları da bakın kimler oldu.
Ekranların vazgeçilmez yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 73. bölümü ile final haftasına başladı. Yirmi yarışmacı aday ile Ağustos ayında başlayan MasterChef Türkiye'de şampiyon kim olacak belli oluyor.
Eleme adayları belli oldu
Yarışmada son dörde kalan Cemre, Güzide, Ekin ve Alican 73. bölümde üç farklı yemek yaptı. Finalistler ilk oyun sonrası şeflerden puanları topladı. İlk oyunda Güzide 21, Cemre 18 Ekin ve Alican 15'er puan aldı.
Büyük final tarihi belli oldu
Yarışmanın ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu, 2019 MasterChef Türkiye'de final haftası neler olacak anlattı. Çarşamba günü hariç altı günü izleyiciyle buluşacak MasterChef'te heyecan dolu bir hafta yaşanacak.
İşte Somer Şef'in açıklamaları:
"Pazartesi, salı ve perşembe gecesi eleme öncesi oyunlarımızı oynuyoruz. Her gün 3 bireysel oyun oynayacağız. Bunlardan birincisi Türk ve uluslararası klasikler olacak. İkincisi yaratıcılık ve ürün üzerine bir oyun oynayacağız. Üçüncüsü ise şeflerin imza yemekleri olacak.