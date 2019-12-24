MasterChef eleme adayları belli oldu! MasterChef bakın ne zaman bitecek

İşte Somer Şef'in açıklamaları:

"Pazartesi, salı ve perşembe gecesi eleme öncesi oyunlarımızı oynuyoruz. Her gün 3 bireysel oyun oynayacağız. Bunlardan birincisi Türk ve uluslararası klasikler olacak. İkincisi yaratıcılık ve ürün üzerine bir oyun oynayacağız. Üçüncüsü ise şeflerin imza yemekleri olacak.