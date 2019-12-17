Masterchef eleme adayı kim? Demet Akalın bulaşıkçı oldu Buse Varol inanılmazdı

Demet Akalın'a torpil: Masterchef'te önce Demet Akalın- Okan Kurt çifti Alişan Buse Varol çiftine karşı takım oyunu için yarıştı. Takım kaptanlığı yarışında şefler Demet Akalın ve Okan Kurt'a torpil yaptı. Buse Varol ve Alişan'ın bozulduğu karar sonrası mavi takım kaptanlık önlüğü Demet Akalın'a verildi. Şefler her iki takımında eşit olduğunu ancak Demet Akalın programın sıkı takipçisi olduğu için önlüğü hak ettiğini söylediler.