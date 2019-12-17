Masterchef eleme adayı! Demet Akalın bulaşıkçı oldu Buse Varol inanılmazdı
Masterchef Türkiye'de Demet Akalın eşi Okan Kurt ile Alişan ve karısı Buse Varol'a karşı yarıştı. Masterchef ilk eleme adayının belirlendiği gecede Demet Akalın bulaşıkçı olurken Buse Varol hırsıyla 'neymiş böyle' dedirtti.
Masterchef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde 'ünlü' sürprizi var. Alişan ve eşi Buse Varol, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'a karşı kıyasıya bir yarışa girdi. Geceye damgasını vuran Demet Akalın ile Buse Varol oldu. Şefler torpil yapınca Buse Varol hayli bozuldu. Masterchef'te ilk eleme adayı da ortaya çıktı. İşte Masterchef'te yaşananlar.
Demet Akalın'a torpil: Masterchef'te önce Demet Akalın- Okan Kurt çifti Alişan Buse Varol çiftine karşı takım oyunu için yarıştı. Takım kaptanlığı yarışında şefler Demet Akalın ve Okan Kurt'a torpil yaptı. Buse Varol ve Alişan'ın bozulduğu karar sonrası mavi takım kaptanlık önlüğü Demet Akalın'a verildi. Şefler her iki takımında eşit olduğunu ancak Demet Akalın programın sıkı takipçisi olduğu için önlüğü hak ettiğini söylediler.
Demet Akalın'ın takımı: Kaptanlığı kapan Demet Akalın, ekip seçiminde yarışmayı ne kadar iyi takip ettiğini ortaya koydu. Takımına Batuhan, Cemre ve Alican'ı aldı. Buse Varol ise Ekin ve Güzide'yi tercih etti. Mavi takım Okan Kurt'un deyimiyle 'Şampiyonlar ligi takımı' gibi oldu.
Demet Akalın bulaşıkçı oldu: Takım yarışında Demet Akalın kaptan olarak kendine bulaşıkçılık görevi verdi. Yarış sırasında ise bundan çok daha fazlasını yaptı. Cemre ile meyve tabağını hazırlayan Demet Akalın, et işini eşi Okan Kurt ile Alican'a verdi. Pilavı Batuhan'a veren Demet Akalın, zaman zaman ona laf dokundurmayı da ihmal etmedi.