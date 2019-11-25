MasterChef Eda’nın bilinmeyen dramı
MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda Karabulut, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde katıldığı panelde yaşadığı dramı anlattı. Babasının annesine şiddet uyguladığını anlatan Karabulut, “Annemi sindirmiş bir şekilde ezmiş ama bana yapamadı. 10 yaşında bir çocuktum, gece anneme şiddet uygularken kalkıp yatağımdan, ‘Anneme vuramazsın baba’ deyip karşısında durdum, o günden sonra annem asla şiddete maruz kalmadı" dedi.
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla tüm Türkiye’de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Paneli düzenlendi.
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Panelin moderatörlüğünü ünlü sunucu ve oyuncu Çiğdem Tunç üstlenirken Avukat Mustafa Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda Karabulut, Semra Demirer, Sema Uysal Doğan, Recep Sancar, Mehmet Kaya panelde konuşmacı olarak yer aldı.
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Çok sayıda kadının dinlediği panelde şiddete uğrayan bir kadın yaşadıklarını paylaştı.
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Şiddet sonrası kadınların neler yapması gerektiği, hangi kurumlardan yardım alabileceği de panelde konuşuldu.
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