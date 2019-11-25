MasterChef Eda’nın bilinmeyen dramı

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla tüm Türkiye’de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Paneli düzenlendi.