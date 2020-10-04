Masterchef Duygu dedikodusu sızdı! Yarışmadan isteğiyle ayrılıyor
Duygu Acarsoy yaptığı itiraf ile Masterchef Türkiye 2020'nin en çok konuşulan ismi oldu. Eşinin dolandırıcı olduğunu, 5 sabıkası olduğunu ve boşandıktan 14 gün sonra yakın arkadaşı ile evlendiğini itiraf eden 34 yaşındaki Duygu hakkında ortaya çıkan bir dedikodu ise şok etkisi yarattı.
Duygu Acarsoy yaptığı itiraflar ile Masterchef Türkiye'ye damgasını vurdu ve söyledikleri günlerce konuşuldu. Kimseye güvenmediği her fırsatta söyleyen Duygu'nun hayat hikayesi bambaşka çıktı. Özel hayatı ile ilgili itiraflarını ard arda anlatan Duygu hem ekran başındakileri hem de stüdyodakilerin ağzını açık bıraktı.
Eleme potasının gedikli ismi Duygu Acarsoy bu hafta da takım arkadaşları tarafından adı en çok yazılan isim oldu. Her seferinde elinin hüneri ile potadan çıkmayı başaran Duygu hakkında ortaya atılan bir iddia ise şok etti.
Özel hayatı ile yaptığı açıklamaların ardından zor günler geçirdiği söylenen Duygu Acarsoy'un yarışmadan kendi isteği ile ayrılacağı ve bu vedanın seyirciye Duygu elenmiş gibi gösterileceği iddia edildi.
Sosyal medyada yayılan bu iddiaya kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı. Masterchef'in sıkı takipçileri bu iddianın yersiz olduğunu söylese de son günlerde Duygu'nun çok mutsuz olduğunu söyleyen bu nedenle ayrılmak isteyeceğini savunanlar da çoğunlukta oldu.