MasterChef Duygu açıkladı aldatıldım evlendiğim ilk gün dayak yedim
TV8'in beğenilen yarışması MasterChef Türkiye'ye Duygu Acarsoy'un itirafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Duygu, nişanlısı tarafından aldatıldığını aldattığı kızın kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi. Duygu Acarsoy, ayrıca daha önce evlendiği kişinin dolandırıcı çıktığını ve evliliğin ilk günü dayak yediğini açıkladı.
MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimleri arasında yer alan MasterChef Duygu, son bölümde yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. İlk olarak evliliğe doğru giderken nişanlısı tarafından aldatıldığını anlatan Duygu, ailesinin onaylamadığı bir evlilik yaşadığını söyleyerek, "Uzun süre şiddet gördüm." dedi
Canlı yayında şaşırtan açıklamalar yapan Duygu Acarsoy, Mehmet Şef'in eski ilişkisinde yaşadıklarını sorunca, Duygu şunları söyledi; "Şöyle insanlar bence ders alsın. O insana çok güvendim.
Ev ve arababamın hepsi gitti
Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. 5 tane sabıkası varmış. Beni de dolandırdı. Üzerime var olan ev ve arabanın hepsi gitti. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun süre şiddet gördüm
"Kız kardeşim" dediğim kişiyle evlendi
Ben ayrıldım 14. gün. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kız daha sonra televizyon programlarına çıktı." diyerek canlı yayında duygusal anlar yaşadı.