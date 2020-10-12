MasterChef Duygu Acarsoy nişanlısıyla barıştı evleniyor! Gerçekleri bir bir anlattı
MasterChef Türkiye'de kendisinin elenmesine neden olan Duygu Acarsoy, nişanlısıyla barıştı. Acarsoy, MasterChef'te nişanlısının kendisini aldattığını herkese anlatmıştı.
Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye'nin ilk elemesinde başından bir evlilik geçtiğiniz ve dolandırıldığını söylemişti. Ardından da MasterChef'in bir bölümünde harap halde yer almış ve o günde nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrendiğini söylemişti.
İhanete uğradığını anlatan Duygu Acarsoy, o nişanlısıyla barıştı. MasterChef Türkiye'den ayrıldıktan sonra bir başka eski MasterChef yarışmacısı Berk İlter'in YouTube programına katıldı ve gerçekleri anlattı.
Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Duygu Acarsoy, şunları anlattı:
"İlişkimde bir yanlış anlaşılma var. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah erkenden beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi. Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu yüzüne kapattım ve yüzüğü attım.''
''Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra beni nişanlım aradı ve 'Bu durumun olmadığını ispatlayacağım' dedi. Kız (Nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için gerçekten de böyle bir oyun yapmış.''