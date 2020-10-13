MasterChef Duygu Acarsoy gerçekleri bir bir anlattı nişanlısıyla barıştı evleniyor

Özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulunan Duygu Acarsoy, şunları anlattı:

"İlişkimde bir yanlış anlaşılma var. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah erkenden beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi. Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu yüzüne kapattım ve yüzüğü attım.''