MasterChef Duygu Acarsoy 'beni aldattı' dediği nişanlısıyla evlendi! Eşi yakın arkadaşıyla aldattı
MasterChef yarışmasından bilerek ve isteyerek elenen Duygu Acarsoy, "Beni eski sevgilisiyle aldattı" dediği nişanlısı Uğur Atun ile evlendi. Duygu Acarsoy'u MasterChef yarışmacıları yalnız bırakmadı
TV 8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2020 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve 'bile bile kötü tabak yapıp' elenen Duygu Acarsoy 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun ile evlendi. Aile arasında gerçekleşen nikaha MasterChef yarışmacıları da katıldı. MasterChef Duygu bu özel gününü sevenleriyle paylaştı. İşte, Masterchef Duygu Acarsoy'un nikahından ilk görüntüler
MasterChef yarışmasında nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan ve daha sonra barışan Duygu Acarsoy aile arasında gerçekleşen bir törenle Uğur Atün ile dünyaevine girdi. Güzel haberi 'DuygUğur 18.10.20' mesajıyla duyuran Acarsoy, çok sayıda tebrik mesajı aldı.
'Beni aldatan nişanlımla barıştım' demişti
'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında nişanlısı tarafından ihanete uğradığını açıklayan Duygu Acarsoy, katıldığı YouTube kanalında, nişanlısı ile barıştığını duyurmuştu.
'İkinci kadın arayınca öğrendim'
'MasterChef Türkiye 2020'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti.