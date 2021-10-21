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MasterChef Duygu Acarsoy anne oldu! 'İş yüzünden' diyerek programdan ayrılıp evlemişti

MasterChef Duygu Acarsoy anne oldu! 'İş yüzünden' diyerek programdan ayrılıp evlemişti

TV8 MasterChef' 2020 yarışmacılarından Duygu Acarsoy anne oldu. Duygu, programda 'Beni aldattı' diye itiraf ettiği sevgilisiyle, elendikten sonra hemen velnemsiyle dikkat çekmişti.

MasterChef Duygu Acarsoy anne oldu! 'İş yüzünden' diyerek programdan ayrılıp evlemişti

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in geçen sezon önde gelen yarışmacılarından Duygu Acarsoy anne oldu. Acarsoy, başarılı bir yarışmacı olmasına rağmen 'akademik kariyerine devam etmesi gerektiğini' söyleyerek yarışmada kendi kendini eletmiş, ardından hızlıca 'beni aldattı' dediği sevgilisiyle evlenmişti.

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MasterChef Duygu Acarsoy anne oldu! 'İş yüzünden' diyerek programdan ayrılıp evlemişti

'İşime dönmek zorundayım' dedi ama elendikten sonra hemen evlendi

MasterChef Duygu oldukça güçlü bir yarışmacı profili sergilerken birdenbire kendini eletmek için yemeğine tuz atarak 'İşime dönmek zorundayım' deyip yarışmadan bile isteye ayrılmıştı. Programdan sonra hızlıca evlenen Duygu için sosyal medyada 'Neden ayrıldığı belli oldu' yorumu yapılmıştı.

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MasterChef Duygu Acarsoy anne oldu! 'İş yüzünden' diyerek programdan ayrılıp evlemişti

Önce 'Aldatıldım' dedi sonra 'Yanlış anlamışım' deyip evlendi

MasterChef Türkiye'de yarışırken nişanlısı tarafından aldatıldığını söyleyen Duygu Acarsoy, durumu yanlış anladığını belirterek elendikten kısa bir süre sonra nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evliliği olan Acarsoy, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeğini dünyaya getirdi.

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MasterChef Duygu Acarsoy anne oldu! 'İş yüzünden' diyerek programdan ayrılıp evlemişti

Masterchef Duygu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hamile olduğunun müjdesini vermişti. Duygu Acarsoy'un eylül ayında bebeğini kucağına aldığı öğrenildi. Annelik heyecanı yaşayan ünlü isim, sosyal medya hesabından da sık sık bebeğiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. 

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