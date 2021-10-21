MasterChef Duygu Acarsoy anne oldu! 'İş yüzünden' diyerek programdan ayrılıp evlemişti

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in geçen sezon önde gelen yarışmacılarından Duygu Acarsoy anne oldu. Acarsoy, başarılı bir yarışmacı olmasına rağmen 'akademik kariyerine devam etmesi gerektiğini' söyleyerek yarışmada kendi kendini eletmiş, ardından hızlıca 'beni aldattı' dediği sevgilisiyle evlenmişti.